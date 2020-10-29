Курс валют на 29 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,42 - 28,44 гривні;

Євро – 33,35 - 33,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,35 – 28,53 гривні. Євро купують по 33,12 гривні, продають по 33,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,38 - 28,50 гривні, євро - 33,31 - 33,43 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 28,40 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,31 грн (на 28 жовтня - 33,56 гривні).

Економічна правда