Курс валют на 29 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,42 - 28,44 гривні;
Євро – 33,35 - 33,37 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,35 – 28,53 гривні. Євро купують по 33,12 гривні, продають по 33,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,38 - 28,50 гривні, євро - 33,31 - 33,43 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 28,40 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,31 грн (на 28 жовтня - 33,56 гривні).
Економічна правда
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