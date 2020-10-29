У Мінфіні очікують результатів від нового керівника Митниці у найкоротші терміни

На посаді голови Держмитслужби Павло Рябікін має продемонструвати результати у найкоротші терміни, а саме - щодо виконання доходів бюджету і продовження трансформації відомства в ефективну сервісну службу.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Очікую від нового керівника митниці швидких результатів за двома напрямками. Перше. Виконання доходів бюджету, що дозволить забезпечити фінансову стабільність і підтримати економіку країни.

І друге - продовження трансформації митниці в сучасну, прозору, ефективну сервісну службу європейського зразка", - зазначив міністр.

За його словами, Рябікін має достатній досвід на попередніх державних посадах для забезпечення успішної трансформації Митниці.

"Завдання нового керівника - показати результати в найкоротші терміни, з урахуванням того, що всі процеси вже запущені - перш за все, трансформація Митниці в єдину юрособу і атестація митників", - додав Марченко.

Нагадаємо:

Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

"Було прийняте протокольне рішення, яким затверджено результати конкурсу. Згідно з процедурою, після прийняття відповідного рішення кандидат на посаду проходить спеціальну перевірку і лише за її результатами уряд ухвалює рішення про призначення кандидата на посаду шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину", - пояснили в уряді.

Із березня 2017 року Рябікін працює гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.