Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 28,40 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,31 грн (на 28 жовтня - 33,56 гривні).

Нагадуємо:

27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 28,37 гривні.

28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.

28 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.

Економічна правда