Курс гривні до долара та євро знову знизився
Середа, 28 жовтня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 28,37 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,56 грн (на 27 жовтня - 33,49 гривні).
Нагадуємо:
27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.
Економічна правда
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