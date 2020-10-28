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Курс гривні до долара та євро знову знизився

Середа, 28 жовтня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 28,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,56 грн (на 27 жовтня - 33,49 гривні).

Нагадуємо:

27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.

Економічна правда

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