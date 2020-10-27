Гривня на міжбанку продовжує девальвувати
Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:00
27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,36 - 28,38 гривні;
Євро – 33,54 - 33,56 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 28,34 гривні.
27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
Економічна правда
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