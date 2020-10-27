Гривня на міжбанку продовжує девальвувати

27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,36 - 28,38 гривні;

Євро – 33,54 - 33,56 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 28,34 гривні.

27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Економічна правда