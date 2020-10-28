Курс валют на 28 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

28 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,39 - 28,41 гривні;

Євро – 33,37 - 33,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,30 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,19 гривні, продають по 33,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,34 - 28,48 гривні, євро - 33,38 - 33,46 гривні.

Нагадуємо:

27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,36 - 28,38 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 28,37 гривні.

Економічна правда