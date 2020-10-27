Курс валют на 27 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,35 - 28,36 гривні;

Євро – 33,47 - 33,49 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,46 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,37 - 28,42 гривні, євро - 33,39 - 33,48 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 28,34 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,49 грн (на 26 жовтня - 33,55 гривні).

Економічна правда