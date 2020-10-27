Курс валют на 27 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,35 - 28,36 гривні;
Євро – 33,47 - 33,49 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,46 гривні. Євро купують по 33,24 гривні, продають по 33,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,37 - 28,42 гривні, євро - 33,39 - 33,48 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 27 жовтня на рівні 28,34 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,49 грн (на 26 жовтня - 33,55 гривні).
Економічна правда
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