Водії судяться з Uber через "звільнення алгоритмом"

Низка колишніх водіїв сервісу таксі звинувачує компанію у використанні алгоритмів для звільнення - це порушує 22 статтю Загального регламенту захисту даних.

Про це пише BBC.

Британські водії розпочали судовий процес у Нідерландах, де зберігаються дані Uber. Вони стверджують, що "були звільнені алгоритмом" без можливості апелювати вирок. У Лондоні ситуація погіршується тим, що після звільнення будь-яким приватним оператором таксі водії мусять звітувати до державної структури. Інакше вони позбавляються ліцензії.

У разі, якщо акаунти водіїв блокуються алгоритмом, вони не можуть отримати роз’яснень від компанії та втрачають право на керування автотранспортом.

Натомість, у 22 статті Загального регламенту захисту даних (GDPR) йдеться про те, що особа має право на захист від рішення, що було прийнято виключно шляхом автоматичної обробки інформації. Ці стандарти поширюються на всі країни Євросоюзу і саме до них звертаються обурені водії.

Нагадуємо:

Раніше Uber вже судилися у Каліфорнії - Апеляційний суд тимчасово дозволив компанії продовжувати діяльність.

У Лондоні компанія вже виграла схожу апеляцію - Uber звинувачували у співпраці з неліцензованими водіями.

В Україні також прямують до легалізацію ринку таксі - у Мінінфраструктури розповіли, чого очікувати перевізникам.