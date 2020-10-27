Рожкова про іпотеку: Середня ставка у вересні опустилась нижче 13% річних

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що середня ставка по іпотеці у вересні опустилась нижче 13% річних, про 10%, за її словами, поки мова не йде.

Про це вона сказала в інтерв'ю liga.net.

"Середня ставка по іпотеці в вересні опустилася нижче 13% річних. Так, ми поки не говоримо про 10% - в більшості випадків це скоріше номінальні ставки в перший рік.

Але це вже не 15% і не 20%, як було в грудні 2019 року. Іпотека однозначно стала більш доступною, хоча і розвиток сегмента стримують законодавчі прогалини", - зазначила вона.

За словами Рожкової, серед змін найближчого часу - можливість банків враховувати доходи всієї родини при видачі іпотеки.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, бо банківські ставки за іпотекою, які існували досі, – "просто непідйомні для багатьох українських сімей".

Президент Володимир Зеленський переконаний, що комерційні і державні банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних.

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