Президент: іпотека і у комерційних, і у держбанків повинна бути не вище 10%

Президент Володимир Зеленський переконаний, що комерційні і державні банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних.

Про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області передає "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений в тому, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що, слухай, я тут не можу купити, я тоді поїду в Польщу, яка різниця, де знімати (житло - ред.), але там я отримаю нормальну зарплату. Поки ми не конкуруємо з усіма провідними європейськими країнами, наприклад, Німеччиною, тієї ж Польщею, куди їде в основному наша молодь.

Якщо у нас буде зарплата навіть на 200 євро менше, ніж в Польщі, але у нас будуть умови, коли людина зможе взяти собі квартиру без проблем під максимум 10%. Таку ставили завдання", - сказав він на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області в четвер.

Зеленський зазначив, що вже деякі комерційні банки в Києві почали видавати іпотеку відповідно до досягнутих домовленостей під 8,8-9%.

"Це не масово, це проблема, що поки ще не масово. Я впевнений, що до кінця року, в тому чи іншому обсязі це буде. Незважаючи на кризу, про який всі говорять, незважаючи на COVID, все це з'явиться", - вказав він.

За його словами, складніше в цьому питанні з державними банками, які давали раніше іпотечні кредити під 25% річних.

"Зараз вони дають під 14%. Але це дуже багато. Ми з ним сперечаємося, все нормально, ми їх дотиснемо, 10% буде, я в цьому впевнений. Трохи потрібно почекати", - пообіцяв глава держави.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Національного банку дуже жорстка монетарна політика, за його словами, до кінця року має бути вирішене питання з більш спрощеними процедурами отримання бізнесом кредитів.