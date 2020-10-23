Мирова між "Нафтогазом" і "шахрайськими" фірмами: у Жеваго відхрестились від його причетності

У прес-службі бізнесмена Костянтина Жеваго заявили про потенційне шахрайство і корупцію з боку керівництва НАК "Нафтогаз України" і компанії "Укртрансгаз", коментуючи інформацію про те, що "Нафтогаз" готується укласти мирову угоду з фірмами, з якими до недавнього часу вів запеклу боротьбу і відкрито називав шахрайськими.

Про це йдеться у коментарі прес-служби, наданому ЕП.

"Прес-служба Костянтина Жеваго повідомляє про потенційне шахрайство і корупцію з боку керівництва НАК "Нафтогаз України" і компанії "Укртрансгаз" і наполягає, що будь-які мирові угоди з компаніями-шахраями загрожують втратою величезних коштів, що належать державі", - йдеться у повідомленні.

Представники Жеваго заявили, що компанія-бенефіціар цієї суперечки "Укренергозбут" "була шахрайським чином украдена у пана Жеваго, незаконним рейдерським чином переоформлена на нібито нового власника/бенефіціара, який зареєстрований на території ДНР/ЛНР".

"Факт реєстрації нового власника/бенефіціара на тимчасово окупованій території України, на жаль, не викликав запитань і підозр тільки у корумпованого керівництва державного газового монополіста НАК "Нафтогаз України".

Не викликав запитань і факт незаконної подальшої передачі прав вимог від цієї компанії на адресу фінкомпанії "Фін-інвест". Юридичними консультантами Жеваго ініційовані судові розгляди з питання повернення компанії "Укренергозбут" законним власникам, які тривають по сьогоднішній день", - йдеться у позиції прес-служби Жеваго.

"Незаконно заволодівши "Укренергозбуту", шахраї намагаються отримати газ або еквівалент вартості газу в розмірі 2,3 млрд гривень з державної компанії. На даний момент цим аферистам вже вдалося домогтися арешту рахунків дочірньої Нафтогазу компанії "Укртрансгаз" і списати з них 226 млн гривень.

Наступними шахрайськими діями заборгованість вище згаданої компанії була передана фінкомпанії "Фін-інвест", яка судячи з усього знаходиться в змові з керівником і правлінням НАК "Нафтогаз України", - заявили представники бізнесмена.

У прес-службі Жеваго підкреслюють, що він "не мав і не має відношення до злочинної діяльності жодної з структур, що фігурують в цій суперечці, а також ніколи не намагався і не намагається незаконно заволодіти майном або коштами НАК "Нафтогаз України".

"Будь-які заяви щодо причетності пана Жеваго до цієї суперечки - не більше, ніж популізм, спекуляції і спроби прикритися його ім'ям в цій шахрайської операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юристи Жеваго звернулися в правоохоронні органи, зокрема в ГПУ, НАБУ, СБУ і МВС "з проханням розібратися в ситуації, порушити кримінальні справи і не допустити шахрайства і корупції з боку керівництва НАК "Нафтогаз України", а також притягнути до відповідальності залучених в шахрайство і корупцію керівників Нафтогазу та Укртрансгазу, а також керівників і бенефіціарів фінкомпанії "Фін-інвест".

"Ми також звертаємося до Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" не затверджувати ці явно шахрайські операції, тому що в разі їх узгодження ми звернемося до Лондонського суду для скасування цих угод і залучення до відповідальності членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за пособництво в шахрайстві", - додали у прес-службі.

Нагадаємо:

Правління НАК "Нафтогаз України" проголосувало за укладення мирової угоди з фірмами, з якими до недавнього часу вело запеклу боротьбу і відкрито називало шахрайськими.

За даними ЕП, останні шість місяців сторони займалися підготовкою "мирової" угоди, через яку "УТГ" вже найближчим часом може втратити газу на 2 млрд гривень.

Зазначається, що коли конфлікт почав набирати обертів і з’явилась реальна загроза втратити 300 млн кубів газу або їх грошовий еквівалент, керівництво "Укртрансгазу" вийшло у публічну площину.

Публічно за "дочку" вступився і Андрій Коболєв, який вперше озвучив прізвище бенефіціара всієї цієї історії – бізнесмена Костянтина Жеваго.

"Там є проблемний розбаланс з групою Жеваго. Через який, між іншим, всі рахунки арештовані і компанія, що одержала, з нашої точки зору, несправедливе і незаконнерішення, намагається списати з рахунків "Укртрансгазу" десятки мільйонів гривень", - заявив Коболєв.

Повідомляється, що раніше "Укренергозбут" фігурувала в кількох кримінальних справах Генеральної прокуратури, пов'язаних з виведенням коштів рефінансу з банку "Фінанси і кредит", який належав Костянтину Жеваго.

За даними ЕП, до останнього за безуспішними спробами стягнути спірний газ дійсно стояли структури Костянтина Жеваго, однак нещодавно ситуація змінилася. Співрозмовники ЕП в "Нафтогазі" розповіли, що приватній фірмі вдалося зрушити ситуацію з місця не без допомоги київського бізнесмена Ігоря Воронова.

Останній добре розуміється в газових питаннях – раніше він був співвласником компанії "Укргазвидобуток". В 2012 році частку Воронова викупив "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.

В проєкті угоди, який є в розпорядженні ЕП, прописаний чіткий алгоритм передачі газу та повернення коштів, хоча раніше "Укртрансгаз" неодноразово називав це списання неправомірним.

Спочатку підписану сторонами угоду повинен затвердити суд. Після цього протягом 5 днів з моменту набрання мировою угодою законної сили "Фін-інвест" має повернути "Укртрансгазу" частину списаних коштів - 20,5 млн гривень, а УТГ одночасно передасть компанії 30,5 млн кубів газу.

Потім - після виконання першого пункту - "Фін-інвест" протягом 10 днів повинен перерахувати держкомпанії ще 80 млн гривень, взамін чого отримає 107 млн кубів газу.

Останній крок - ще 10 днів фінкомпанія має на здійснення третього траншу розміром 125,5 млн гривень. Одночасно "Укртрансгаз" передає останні 166,543 млн кубів газу. Всі кошти мають бути перераховані на рахунок "УТГ" в "Укргазбанку".

Читайте детальніше у статті: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Економічна правда