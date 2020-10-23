Офіційний курс на 26 жовтня: гривня втрачає позиції

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 26 жовтня на рівні 28,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,55 грн (на 23 жовтня - 33,41 гривні).

Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 жовтня на рівні 28,27 гривні.

23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

23 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,32 гривні.

Економічна правда