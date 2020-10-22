Курс валют: як гривня відреагувала на рішення по обліковій ставці
Четвер, 22 жовтня 2020, 20:45
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 жовтня на рівні 28,27 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,41 грн (на 22 жовтня - 33,53 гривні).
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
Нагадуємо:
22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.
Економічна правда
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