Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: як гривня відреагувала на рішення по обліковій ставці

Четвер, 22 жовтня 2020, 20:45
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 жовтня на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,41 грн (на 22 жовтня - 33,53 гривні).

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 22 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 22 жовтня 2020, 10:55
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро 22 жовтня 2020, 09:20
Курс гривні до євро продовжує знижуватися 21 жовтня 2020, 09:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!