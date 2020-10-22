Курс валют: як гривня відреагувала на рішення по обліковій ставці

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 жовтня на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,41 грн (на 22 жовтня - 33,53 гривні).

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Економічна правда