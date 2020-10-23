Білоруські автобуси: У Кличка заявили, що процедура лізингу врегульована законом

У Київській міській державній адміністрації заявили, що місто придбало 200 автобусів за процедурою лізингу, яка чітко врегульована законодавством України.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"В умовах хронічного недофінансування з боку держави в частині компенсації перевезення пільгових пасажирів, для міста такий фінансовий інструмент як лізинг - єдиний ефективний в оновленні рухомого складу комунального транспорту. Тим більше, в умовах пандемії.

За умовами лізингової угоди, виплати місто буде здійснювати протягом 3,5 років. При цьому, автобуси, необхідні для оновлення рухомого складу та розвитку транспортної інфраструктури міста, Київ вже почав отримувати. Перша партія – 50 автобусів, вже працюють на маршрутах. Іще 150 – столиця отримає до кінця цього року", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що завдання міста - забезпечити киянам та гостям столиці комфортний громадський транспорт.

"І будь-які політичні спекуляції – це маніпуляція інформацією, не більше того", - йдеться у позиції КМДА.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства "категорично не підтримує" рішення про закупівлю Київською міською державною адміністрацією в лізинг двохсот автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників.

Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. До кінця року надійдуть ще 150 машин.

Загальна сума лізингового договору становить 50,72 мільйона євро або близько 1,67 мільярда гривень. У вересні "Київпастранс" перерахував "Укргазбанку" авансовий платіж в розмірі 334,752 млн грн. В примітках до платежу зазначено, що ця сума становить 20% від загальної.

Вартість одного короткого 12-метрового автобуса становитиме 202 тисячі євро, а 18,75-метрової "гармошки" - 288 тисяч євро.

Детальніше читайте за посиланням: Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Економічна правда