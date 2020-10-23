Мінекономіки розкритикувало Кличка за купівлю 200 білоруських автобусів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства "категорично не підтримує" рішення про закупівлю Київською міською державною адміністрацією в лізинг двохсот автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам та принципам вільної прозорої конкуренції", - вважають в уряді.

З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації.

До напрацювання можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку.

"Мінекономіки твердо стоїть на позиції, що усі закупівлі мають здійснюватися виключно із дотриманням принципів відкритості та добросовісної конкуренції серед учасників. В умовах пандемії та економічної нестабільності, коли весь світ притримується принципів здорового протекціонізму, такі ситуації є неприпустимі. Мінекономіки буде й надалі відстоювати підтримку національних виробників та чесну конкуренцію, зокрема, й у сфері закупівель міського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. До кінця року надійдуть ще 150 машин.

Загальна сума лізингового договору становить 50,72 мільйона євро або близько 1,67 мільярда гривень. У вересні "Київпастранс" перерахував "Укргазбанку" авансовий платіж в розмірі 334,752 млн грн. В примітках до платежу зазначено, що ця сума становить 20% від загальної.

Вартість одного короткого 12-метрового автобуса становитиме 202 тисячі євро, а 18,75-метрової "гармошки" - 288 тисяч євро.

Детальніше читайте за посиланням: Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Економічна правда