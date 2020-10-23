Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,30 - 28,32 гривні;
Євро – 33,48 - 33,50 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,22 – 28,43 гривні. Євро купують по 33,16 гривні, продають по 33,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,32 - 28,43 гривні, євро - 33,38 - 33,48 гривні.
Нагадуємо:
22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 жовтня на рівні 28,27 гривні.
Економічна правда
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