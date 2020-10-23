Курс валют на 23 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

23 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,28 - 28,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,32 гривні;

Євро – 33,48 - 33,50 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,22 – 28,43 гривні. Євро купують по 33,16 гривні, продають по 33,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,32 - 28,43 гривні, євро - 33,38 - 33,48 гривні.

Нагадуємо:

22 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,27 - 28,29 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 жовтня на рівні 28,27 гривні.

Економічна правда