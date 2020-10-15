"Укртрансгаз" може віддати 300 млн кубів газу фірмам, які раніше називав шахрайськими

"Укртрансгаз" може найближчим часом у рамках мирової угоди віддати 300 млн кубів "спірного" газу пулу фірм, з якими донедавна вів запеклу боротьбу і відкрито називав шахрайськими.

Про це йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що історія з 300 млн кубів газу тягнеться ще з 90-х - наприкінці 1999 року маловідома ЗАТ "Укренергозбут", яка була зареєстрована в жовтні 1998 року, передала державному підприємству "Укртрансгаз" ("УТГ") 418 млн кубів газу. Паливо остання мала поставити споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

"Проте, як свідчать дані судового реєстру, держкомпанія виконала свої зобов’язання не в повному обсязі – в газотранспортній системі залишилось 305 млн кубів блакитного палива щодо яких сторони почали судовий процес, який у підсумку затягнеться на 20 років", - йдеться у матеріалі.

У 2019 році у конфлікті з'явилась третя сторона - ТОВ "ФК "Фін-інвест", яка викупила в "Укренергозбуту" право на отримання 305 млн кубів газу. За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, "Фін-інвест" була зареєстрована 7 грудня 2018 року зі статутним капіталом 5,05 млн гривень.

"На початку січня 2020 року компанія отримала ухвалу, якою було змінено спосіб виконання рішення суду: із зобов’язання поставити газ (якого фізично не існувало - Ред.) на стягнення його еквіваленту у розмірі 2,3 млрд грн. Тоді в "Укртрансгазі" спільні дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвест" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

Тимчасом приватна фірма пішла далі: спільними зусиллями вони домоглися арешту рахунків "Укртрансгазу" та списання з них 226 млн гривень, чим суттєво посилили свою позицію.

Вже 12 березня рахунки "УТГ" були розблоковані, але майже чверть мільярда гривень "Укртрансгазу" так ніхто й не повернув. Держкомпанія запевнила, що "докладе максимум зусиль для повернення незаконно списаних коштів", - йдеться у статті.

За даними ЕП, останні шість місяців сторони займалися підготовкою "мирової" угоди, через яку "УТГ" вже найближчим часом може втратити газу на 2 млрд гривень.

Зазначається, що коли конфлікт почав набирати обертів і з’явилась реальна загроза втратити 300 млн кубів газу або їх грошовий еквівалент, керівництво "Укртрансгазу" вийшло у публічну площину.

Публічно за "дочку" вступився і Андрій Коболєв, який вперше озвучив прізвище бенефіціара всієї цієї історії – бізнесмена Костянтина Жеваго.

"Там є проблемний розбаланс з групою Жеваго. Через який, між іншим, всі рахунки арештовані і компанія, що одержала, з нашої точки зору, несправедливе і незаконне рішення, намагається списати з рахунків "Укртрансгазу" десятки мільйонів гривень", - заявив Коболєв.

Повідомляється, що раніше "Укренергозбут" фігурувала в кількох кримінальних справах Генеральної прокуратури, пов'язаних з виведенням коштів рефінансу з банку "Фінанси і кредит", який належав Костянтину Жеваго.