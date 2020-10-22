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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро

Четвер, 22 жовтня 2020, 09:20
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,53 грн (на 21 жовтня - 33,50 гривні).

Нагадуємо:

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 жовтня на рівні 28,37 гривні.

21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

21 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Економічна правда

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