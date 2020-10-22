Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,53 грн (на 21 жовтня - 33,50 гривні).

Нагадуємо:

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 жовтня на рівні 28,37 гривні.

21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

21 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.

Економічна правда