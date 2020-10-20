Гривня трохи зміцнилася на закритті міжбанку
Вівторок, 20 жовтня 2020, 17:10
20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,35 - 28,37 гривні;
Євро – 33,48 - 33,50 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 жовтня на рівні 28,38 гривні.
20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
Економічна правда
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