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Курс гривні до євро продовжує знижуватися

Середа, 21 жовтня 2020, 09:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до євро на 7 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 33,50 грн.

Про це йдеться у даних регулятора.

Також НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на рівні 28,37 гривні.

Нагадуємо:

20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

Економічна правда

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