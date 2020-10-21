Курс гривні до євро продовжує знижуватися
Середа, 21 жовтня 2020, 09:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до євро на 7 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 33,50 грн.
Про це йдеться у даних регулятора.
Також НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на рівні 28,37 гривні.
Нагадуємо:
20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.
Економічна правда
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