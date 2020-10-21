Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
21 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,24 - 28,26 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,24 - 28,26 гривні;
Євро – 33,49 - 33,51 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,21 – 28,40 гривні. Євро купують по 33,19 гривні, продають по 33,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,26 - 28,35 гривні, євро - 33,32 - 33,46 гривні.
Нагадуємо:
20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 жовтня на рівні 28,37 гривні.
21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
Економічна правда
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