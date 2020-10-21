Курс валют на 21 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,28 - 28,30 гривні;
Євро – 33,55 - 33,58 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,45 гривні. Євро купують по 33,19 гривні, продають по 33,62 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,40 гривні, євро - 33,35 - 33,48 гривні.
Нагадуємо:
20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 жовтня на рівні 28,37 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua