Курс валют на 21 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,28 - 28,30 гривні;

Євро – 33,55 - 33,58 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,45 гривні. Євро купують по 33,19 гривні, продають по 33,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,40 гривні, євро - 33,35 - 33,48 гривні.

Нагадуємо:

20 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 жовтня на рівні 28,37 гривні.

Економічна правда