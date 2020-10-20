Курс валют на 20 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,36 - 28,38 гривні;

Євро – 33,39 - 33,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,26 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,11 гривні, продають по 33,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,43 гривні, євро - 33,23 - 33,35 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 жовтня на рівні 28,38 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 грн (на 19 жовтня - 33,30 гривні).

Економічна правда