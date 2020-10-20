Курс валют на 20 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,36 - 28,38 гривні;
Євро – 33,39 - 33,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,26 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,11 гривні, продають по 33,50 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,43 гривні, євро - 33,23 - 33,35 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 жовтня на рівні 28,38 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 грн (на 19 жовтня - 33,30 гривні).
Економічна правда
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