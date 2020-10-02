Депутат: У Київраді є представники різних груп – Микитася, Столара

Частина депутатів Київської міської ради представляють інтереси забудовників Максима Микитася та Вадима Столара.

Про це розповів генеральний директор промислово-будівельної групи "Ковальська" і депутат Київради Сергій Пилипенко в інтерв'ю Економічній правді.

Пилипенко спростував думку, що 80% складу депутатського корпусу Київради відноситься до представників або лобістів забудовників, але визнав, що існують окремі групи, які представляють інтереси людей із будівельної галузі.

"Однозначно є представники різних груп: Микитася, Столара та інших. Знаючи ситуацію зсередини, не підтримую твердження про більшість", - заявив гендиректор "Ковальської".

За даними ЕП, до групи Столара відносяться депутати Андрій Андреєв, Людмила Костенко, Наталія Приходько, Владислав Михайленко, Ірина Никорак.

Пилипенко розповів, що влітку-восени 2019 року Київрада не могла пів року зібратися через відсутність кворуму, тому що була спроба переформатувати Київраду під Офіс президента Володимира Зеленського.

"Була спроба змінити голову КМДА і переформатувати Київраду під нового президента, під новий центр впливу. У законний спосіб це не вдалося зробити, тому все залишилося у тій самій конфігурації, як було", - заявив він.

Пилипенко додав, що не буде висувати свою кандидатуру на прийдешні вибори.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Сергій Пилипенко, "Ковальська": Для деяких забудовників криза 2020 року – це початок кінця

Нагадуємо:

Максим Микитась - експрезидент будівельної корпорації "Укрбуд" і колишній бенефіціар компанії "Укрбуд девелопмент", одного із найбільших київських забудовників.

Наразі Микитась перебуває під вартою через справу НАБУ про заволодіння майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.

Вадим Столар - народний депутат від ОПЗЖ. Раніше виконував роль "смотрящого" та сірого кардинала столиці.

Столар має ряд об'єктів у сферах житлової та комерційної нерухомості столиці.

Міського голову Києва Віталія Кличка зі Столаром та Микитасем пов'язували дружні відносини.

Олександр Колесніченко, ЕП