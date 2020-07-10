Вавриш розповів про корупцію та "смотрящих" в будівництві
Виконавчий директор компанії Saga Development Андрій Вавриш не заперечив наявність схеми "5 доларів за квадрат" у Державній архітектурно-будівельній інспекції та наявності "смотрящих" за сферою будівництва.
Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.
На питання про те, чи кожен раз Вавриш платив "5 доларів за квадрат" в ДАБІ, той відповів, що це "важке питання" і у нього "не було вибору у цьому відношенні".
Також Вавриш розповів про своє спілкування зі "смотрящим" за ДАБІ Юрієм Горовим на весіллі у "смотрящего" за Мінюстом Андрія Довбенка.
"Він (Горовий - ред.) працював колись в міській адміністрації, в одному з управлінь комунального господарства. Я його бачив на нарадах", - заявив Вавриш.
На прохання розповісти про роль Вадима Столара в якості "смотрящего" за Києвом, Вавриш відповів: "Він за чимось підглядав, за чимось дивився".
Забудовник виступає проти ліквідації ДАБІ.
"Я методолог і менеджер. Я проти будь-яких різких рухів. Людину вбивством не оживляють", - сказав він.
За словами Вавриша, важливий не сам факт ліквідації, а "важливо, що буде після переродження. Яка в цьому закладена ідея?"
Детальніше читайте за посиланням: Андрій Вавриш, Saga Development: Дружба з Богданом зашкодила моєму бізнесу
Економічна правда
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