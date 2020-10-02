В IKEA заявили, що не знайшли доказів використання незаконно заготовленої деревини

Найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому IKEA за підсумками незалежного аудиту у зв'язку із звинуваченнями Earthsight заперечила факт потрапляння незаконно заготовленої деревини з України у свій ланцюжок поставок.

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Результати розслідування третьої сторони за сприяння ТОВ "Легалліс" (Legallis LLC), в рамках якого проводилися відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена ​​деревина потрапила до нашого ланцюга поставок", - підкреслили в IKEA.

У компанії додали, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки протягом сезону тиші.

"Ми підтримуємо дії FSC (Лісової опікунської ради) по вирішенню цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є надійною глобальною лісовою сертифікацією з усіх поки що діючих на ринку", - йдеться у заяві.

Раніше IKEA почала незалежний аудит свого ланцюжка поставок деревини в Україні в зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини.

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Нагадуємо:

У розслідуванні британської неурядової організації Earthsight повідомлялось, що розкладні стільці Terje,що продаються у мережі магазинів ІКЕА, виробляють з незаконно вирубаного українського бука.

Постачанням сировини для виробництва займається лісомисливське господарство смт Великий Бичків на Закарпатті. Перевірки Державної екологічної інспекції підтвердили, що Великобичківське ЛМГ незаконно видало ліцензії на "санітарні" рубки на понад сотню ділянок з квітня по червень 2018 року.

Головним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія "ВГСМ". Компанію заснували у 1992 році власне як постачальника для ІКЕА.

IKEA заявила, що перегляне свою мережу поставок деревини в Україні після повідомлення про нібито незаконну вирубку дерев у горах Карпат, де живуть зникаючі риси та бурі ведмеді.