Стільці для IKEA виробляють із незаконно вирубаного українського лісу - розслідування

Розкладні стільці Terje,що продаються у мережі магазинів ІКЕА, виробляють з незаконно вирубаного українського бука.

Про це йдеться у розслідуванні британської неурядової організації Earthsight.

Постачанням сировини для виробництва займається лісомисливське господарство смт Великий Бичків на Закарпатті. Перевірки Державної екологічної інспекції підтвердили, що Великобичківське ЛМГ незаконно видало ліцензії на "санітарні" рубки на понад сотню ділянок з квітня по червень 2018 року.

Дані, отримані в ході розслідування, свідчать, що Великобичківське ЛМГ проводило незаконні санітарні рубки у тому ж обсязі в аналогічний період у 2019 та 2020 роках.

Головним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія "ВГСМ". Компанію заснували у 1992 році власне як постачальника для ІКЕА.

"ВГСМ" є одним з найбільших деревообробних підприємств країни, яке переробляє 40 тис. кубометрів деревини щороку, з яких роблять майже півмільйона букових стільців. Майже весь свій товар вони експортують до ЄС, при цьому замовником 96% всієї продукції є ІКЕА.

Товаротранспортні документи показують, що "ВГСМ" продає букову сировину, дуб і ясен на фабрику ІКЕА в Словаччину. Значну частину експортної продукції становлять напівготові частини меблів ІКЕА або букові пиломатеріали, які переправляють до Румунії, де їх фінальною обробкою займається компанія Plimob.

Зазначимо, що вартість стільця Terje на українському сайті IKEA становить 399 грн.

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Економічна правда