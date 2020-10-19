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Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Понеділок, 19 жовтня 2020, 19:40
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 жовтня на рівні 28,38 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 грн (на 19 жовтня - 33,30 гривні).

Нагадуємо:

16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,36 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 жовтня на рівні 28,36 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.

Економічна правда

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