Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 жовтня на рівні 28,38 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 грн (на 19 жовтня - 33,30 гривні).
Нагадуємо:
16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,36 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 жовтня на рівні 28,36 гривні.
19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
Економічна правда
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