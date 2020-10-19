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Курс гривні до долара коливається біля річних мінімумів

Понеділок, 19 жовтня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 жовтня на рівні 28,36 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,30 грн (на 16 жовтня - 33,18 гривні).

Нагадуємо:

16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.

16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,36 гривні.

Економічна правда

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