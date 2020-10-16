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Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 17:09
 

16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,36 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,35 - 28,36 гривні;

Євро – 33,24 - 33,26 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,44 гривні. Євро купують по 32,93 гривні, продають по 33,34 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,30 - 28,38 гривні, євро - 33,07 - 33,19 гривні

Нагадуємо:

16 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.

Економічна правда

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