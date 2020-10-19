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Закриття міжбанку: гривня утримує позиції до долара

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:30
 

19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,37 - 28,39 гривні;

Євро – 33,43 - 33,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,46 гривні. Євро купують по 32,99 гривні, продають по 33,40 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,42 гривні, євро - 33,19 - 33,28 гривні.

Нагадуємо:

16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,36 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 жовтня на рівні 28,36 гривні.

19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.

Економічна правда

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