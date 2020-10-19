Закриття міжбанку: гривня утримує позиції до долара
19 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,37 - 28,39 гривні;
Євро – 33,43 - 33,45 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,46 гривні. Євро купують по 32,99 гривні, продають по 33,40 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,42 гривні, євро - 33,19 - 33,28 гривні.
Нагадуємо:
16 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,36 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 19 жовтня на рівні 28,36 гривні.
19 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,37 - 28,39 гривні.
Економічна правда
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