Нардепи оскаржують створення оператора на ринку тютюну у Конституційному суді

До Конституційного суду надійшло подання 46 народних депутатів щодо конституційності створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"До Конституційного Суду 15 жовтня 2020 року надійшло конституційне подання 46 народних депутатів, в якому вони просять перевірити на відповідність Конституції постанову Кабінету міністрів "Про реалізацію експериментального проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" від 9 вересня 2020 р. № 840", - йдеться у повідомленні.

Оскаржувана постанова КМУ затверджує порядок реалізації експериментального проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів".

Автори подання вважають, що оскаржуваний акт не відповідає частині четвертій статті 13, частинам першій та третій статті 42, частині першій статті 64 Конституції.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Критеріям його відбору фактично відповідає тільки компанія "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Економічна правда