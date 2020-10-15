Нацкомісія з тарифів поскаржилась Енергетичному Співтовариству на тиск з боку ДТЕК

Нацокмісія з тарифів (НКРЕКП) у листі до Енергетичного Співтовариства заявила про тиск "з боку найбільшої енергетичної компанії та пов'язаних з нею політсил" і та попросила надати лист підтримки.

Про це йдеться у листі голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Енергетичного Співтовариства, який є у розпорядженні ЕП.

"Україна як договірна сторона Енергетичного Співтовариства прагне покращити ефективність енергетичних ринків, встановити довгострокову фінансову стабільність енергетичного сектору та інтегруватися на європейські енергетичні ринки шляхом впровадження відповідного законодавства ЄС.

Стаття 35 Директиви про електроенергетику 2009/72/ЄС та стаття 39 Газової директиви 2009/73/ЄС ("Газова директива") вимагають, щоб забезпечувалась функціональна незалежність регуляторів.

На жаль, НКРЕКП зазнав політичного тиску після прийняття деяких регуляторних рішень", - йдеться у листі.

Зазначається, що у серпні 2020 року Комісія затвердила зміни до низки постанов щодо стимулюючого тарифоутворення, встановивши норми доходу на стару і нову базу активів на рівні 3% і 16,74% відповідно (так звані RAB-тарифи).

"Регулятор вважає, що затверджена методологія враховує інтереси всіх учасників ринку, споживачів та держави", - заявили в НКРЕКП.

"Ми пов'язуємо значний тиск на регулятора з боку найбільшої енергетичної компанії та пов'язаних з нею політичних сил із прийняттям цієї методології. Зокрема, з метою змусити регулятор змінити своє рішення", - йдеться у листі.

"Ми щиро сподіваємось, що Енергетичне Співтовариство солідарне з НКРЕКП щодо незалежності регулятора при прийнятті рішень. Ми були б дуже вдячні, якщо ви могли б надати нам лист підтримки, в якому ви висловите свою позицію", - заявив у листі Тарасюк.

Нагадаємо:

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР щодо тиску нардепів Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця (усі - "Батьківщина").

"Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов'язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу "ДТЕК", - заявили у комісії.

У "ДТЕК" назвали звинувачення Нацкомісії з тарифів на адресу компанії "тиском на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем".

Економічна правда