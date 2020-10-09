У "ДТЕК" назвали звинувачення Нацкомісії з тарифів тиском на приватний бізнес

У "ДТЕК" назвали звинувачення Нацкомісії з тарифів на адресу компанії "тиском на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем".

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті компанії.

"Як противник ручного, непрофесійного, адміністративного втручання в роботу енергоринку, ДТЕК завжди відстоюватиме європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку.

Звинувачення, що пролунали на адресу ДТЕК з боку НКРЕКП - це тиск на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем. Це спроба Регулятора перекласти відповідальність за невиконання своїх прямих обов'язків і зневажання економічними інтересами України. Ми впевнені, що ДБР дасть об'єктивну оцінку роботи НКРЕКП", - заявили у "ДТЕК".

"Системне адміністративне втручання в роботу ринку, яке почалося у вересні 2019 року, негативно вплинуло на енергетичну галузь. Діяльність НКРЕКП з моменту запуску реформи енергоринку України полягала в необгрунтованому обмеженню виробників електроенергії, ручному регулюванні, безсистемному втручанні в роботу ринку.

Також з боку НКРЕКП була відсутня реакція на задокументовані маніпуляції трейдерів, які наносили прямі економічні збитки вітчизняній генерації, в першу чергу державним компаніям. При цьому НКРЕКП досі навмисно блокує ініціативи щодо стабілізації роботи ринку на догоду приватним інтересам окремих трейдерів, що призвело до глибокого спотворення прозорої і відкритої ринкової конкуренції", - додали у компанії.

Нагадаємо:

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР щодо тиску нардепів Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця (усі - "Батьківщина").

"Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов'язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу "ДТЕК", - заявили у комісії.

Економічна правда