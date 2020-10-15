"Нафтогаз" пропонує викупити до 335 мільйонів доларів євробондів за рахунок нових

"Нафтогаз" запропонував викупити усі свої євробонди з погашенням у 2022 році на суму до 335 млн доларів, у разі відсутності достатньої пропозиції з боку їх власників у компанії пропонують викупити ще і єврооблігації з погашенням в 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу на рівні 335 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оголшення Kondor Finance Plc, через яку випускалися євробонди.

"Нафтогаз" виступив з офертами і відповідним випуском нових облігацій, щоб продовжити термін погашення свого боргу. "Нафтогаз" розраховує фінансувати оферти за рахунок чистого виторгу від випуску нових облігацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обігу перебувають єврооблігації "Нафтогазу" номінальним обсягом 335 млн доларів із купоном 7,375% і єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.

Єврооблігації-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 - по 98,25% від номіналу.

При цьому, ранній термін прийому заявок - до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків - 29 жовтня, фінальна - 13 листопада.

Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.

Нагадаємо:

Найближчі чотири роки збитки державної Групи "Нафтогаз" перевищать 21 мільярд гривень.

В першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень.

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