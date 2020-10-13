Вітренко про засекречення результатів аудиту "Нафтогазу": Це геть неправильна практика

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав "геть неправильною практикою" ситуацію із засекреченням результатів аудиту "Нафтогазу".

Про це він написав у Facebook.

"Пропоную одним з питань "опитування", про яке каже Зеленський, зробити таке питання: "Чи погоджуєтесь ви з тим, що потрібно засекретити всі результати перевірки роботи високопосадовців, щоб не виставляти їх у негативному світлі?".

Якщо серйозно, то це геть неправильна практика, коли за гроші українських платників податків державні аудитори перевіряють державну компанію, такі перевірки анонсуються Зеленським як крок назустріч вимогам народу боротися з корупцією, а потім результати цієї перевірки засекречують", - зазначив Вітренко.

За його словами, результати перевірки "Нафтогазу" мають бути опубліковані, це може зробити як держаудит, так і сам "Нафтогаз".

"Суспільство заслуговує бачити першоджерело, а не тільки чути маніпулятивні інтерпретації.

Також це потрібно зробити для того, щоб у нікого не було можливості шантажувати керівництво "Нафтогазу" розголошенням цієї інформації або порушенням кримінальних справ щодо виявлених порушень.

Ну і щоб менеджменту складніше було відвертати увагу від реальних проблем "Нафтогазу" через створення образу "жертви", яку потрібно постійно захищати", - додав колишній топ-менеджер компанії.

Нагадуємо:

6 жовтня ЕП опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки у роботі НАК "Нафтогаз України", виявлені Державною аудиторською службою під час проведення ревізії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Того ж дня на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби України було опубліковано спростування наведеної у публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дріл написав в колонці на Liga.net, що "останній шторм у ЗМІ про "втрати бюджету", нібито спричинені НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

Петер ван Дріл також прокоментував наведену в статті ЕП інформацію і зазначив, що державні аудитори при перевірці деяких фактів "не розуміли стандартів звітності".

Згодом ЕП отримала лист, в якому голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс направив до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля результати ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

В ньому голова Держаудитслужби повідомляє прем’єр-міністру, що через фінансові порушення в НАК втрати державного бюджету становили 75,5 млрд гривень.

Офіс великих платників податків ДФС засекретив результати аудиту "Нафтогазу", оскільки матеріали ревізії діяльності компанії є даними досудового розслідування.

Водночас співрозмовник ЕП у правоохоронних органах заявив, що матеріали засекретили лише для того, щоб депутати не змогли отримати доступ до документів.

Економічна правда