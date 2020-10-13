Мінфін продав гривневих ОВДП на 6 мільярдів
На аукціонах з продажу гривневих ОВДП 13 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 6,01 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зазначається, що Міністерство запропонувало інвесторам 4 випуски гривневих облігацій із терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 2 та 3 роки.
При цьому, середньозважена дохідність 6-місячних облігацій склала 8%, річних - 10%, дворічних - 10,82%, трирічних - 10,95%.
Від продажу 6-місячних паперів Мінфін отримав 1,92 млрд грн, річних - 1,88 млрд грн, 2-річних - 1,12 млрд грн, 3-річних - 1,077 млрд грн.
Нагадаємо:
На аукціоні з продажу ОВДП 6 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 7,245 млрд грн.
На аукціоні з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.
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Економічна правда
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