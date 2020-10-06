Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 7,25 мільярда
На аукціоні з продажу ОВДП 6 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 7,245 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зазначається, що інвесторам запропонували 3 випуски гривневих облігацій із терміном обігу 3 місяці, 1 рік і 3 роки, а також - 6-місячні доларові облігації.
Середньозважена дохідність за тримісячними ОВДП у гривні склала 7,19%, за річними - 9,89%, за трирічними - 10,95%.
При цьому, середньозважена дохідність шестимісячних доларових паперів склала 3,39%. Від розміщення доларових ОВДП бюджет отримав 135,3 млн доларів.
Нагадаємо:
На аукціоні з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.
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Економічна правда
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