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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 7,25 мільярда

Вівторок, 6 жовтня 2020, 18:22
 

На аукціоні з продажу ОВДП 6 жовтня Мінфін залучив до держбюджету 7,245 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зазначається, що інвесторам запропонували 3 випуски гривневих облігацій із терміном обігу 3 місяці, 1 рік і 3 роки, а також - 6-місячні доларові облігації.

Середньозважена дохідність за тримісячними ОВДП у гривні склала 7,19%, за річними - 9,89%, за трирічними - 10,95%.

При цьому, середньозважена дохідність шестимісячних доларових паперів склала 3,39%. Від розміщення доларових ОВДП бюджет отримав 135,3 млн доларів.

Нагадаємо:

На аукціоні з розміщення ОВДП 29 вересня Мінфін залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

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Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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