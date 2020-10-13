Опалювальний сезон: У Мінфіні прогнозують нижчий рівень цін, ніж торік

Ринкова ціна на газ наразі нижча, ніж під час минулого опалювального сезону, тому у Мінфіні прогнозують нижчий рівень цін, ніж минулого року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "The Page".

"На ринку з’явилося більше постачальників газу. Одним із таких постачальників є НАК "Нафтогаз". На ринку газу немає монополії, а є можливість вибирати. Є ринок і є ринкова ціна", - сказав міністр.

За його словами, система субсидій щодо сплати за житлово-комунальні послуги є незмінною.

"Передбачаємо наступного року 36,6 млрд гривень на виплату субсидій. Їх отримають саме категорії, які найбільше цього потребують - чий родинний сукупний дохід не дозволяє безболісно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Показник субсидії розраховується з огляду на сукупний дохід сім’ї, площа приміщень, в яких вона мешкає", - пояснив Марченко.

"На карантин закривали бізнес, відбулося падіння економічної динаміки. Тому поки зарано казати, якою буде кількість субсидіантів. Виходимо із припущення, що з огляду на вартість газу і рівень соціального забезпечення їх буде не більше, ніж торік", - додав він.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що станом на 18 вересня Україна була готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.