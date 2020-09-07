Кличко: Київ завершує підготовку до опалювального сезону

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто завершує підготовку до опалювального сезону.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" здійснює масштабну реконструкцію на майбутніх ділянках тепломереж. Цього року ми взагалі замінимо понад 100 км аварійних труб на найпроблемніших ділянках у всіх районах міста.

Також усунули 6,5 тис пошкоджень на тепломережах і пошкоджень, що виникли у результаті гідравлічних випробувань", - розповів Кличко.



За його словами, якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути аварійних ситуацій взимку.



"Нагадаю, випробування цього року розпочали майже на місяць пізніше. У травні, а не у квітні, як зазвичай. Через карантин, коли багато киян перебували вдома. Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали інтенсивніше, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону і усунути всі пошкодження", - додав мер столиці.

Кличко зазначив, що "Київтеплоенерго" також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання та котельні.



"До зими готуються всі підприємства та служби, і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, яка обстежуватиме стан будинків і систем теплопостачання. І відповідальність за належну підготовку нестиме кожен - від голови району до керівника ЖЕК", - підкреслив він.