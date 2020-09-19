Україна готова до опалювального сезону на 90% – нарада у Шмигаля

Станом на 18 вересня Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.

Про це прем'єру Денису Шмигалю доповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, передає "Урядовий портал".

Зазначається, що у рамках засідання обговорювали питання готовності теплопостачальних організацій до опалювального сезонує

У засіданні, крім прем'єра, також взяли участь в.о. голови Міненерго Ольга Буславець, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, нардепи, керівництво енергетичних підприємств, а також у режимі онлайн приєднались голови ОДА.

"Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу", - заявив Шмигаль.

Він доручив головам ОДА, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики, Фонду держмайна та НАК "Нафтогаз України" оперативно вирішити питання з проблемними ТЕЦ.

За підсумками засідання Шмигаль також доручив головам обласних держадміністрацій щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону та доповідати про їх результати Міненерго.

Нагадаємо:

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто завершує підготовку до опалювального сезону.

Економічна правда