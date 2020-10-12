"Газпром" у цьому році заплатить за 65 мільярдів кубометрів, але встигне використати лише 55 – ОГТСУ

Російський "Газпром" у цьому році не встигне використати обумовлені транзитним контрактом потужності, проте буде змушений їх оплатити.

Про це в коментарі Oilpoint заявив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, зараз потужності ГТС України завантажені на 40%.

"Ми готові здійснити додатковий транзит з РФ в ЄС" - підкреслив Макогон, коментуючи замовлення "Газпромом" додаткових потужностей для транзиту.

Макогон додав, що українська ГТС могла б бути більш затребуваною, якби інші постачальники газу, крім "Газпрому", могли отримати доступ до експортних газопроводів в РФ.

"Якщо казати про поточний рік, то не думаю, що транзит перевищить 55 млрд кубів", - припустив він.

При цьому, згідно з транзитним договором, "Газпром" буде зобов’язаний оплатити за 65 млрд кубів.

Нагадаємо:

Російська компанія "Газпром" замовила додаткові потужності для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

У грудні 2019 року НАК "Нафтогаз України" та "Газпром" підписали Угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України до 2024 року.

При цьому, узгоджено обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в межах цієї угоди.

Так, у 2020 році йдеться про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів. За такі послуги "Газпром" зобов’язаний сплатити понад 7 млрд доларів.

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року (59,6 млрд куб. м).