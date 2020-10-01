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З початку року держбюджет недоотримав 7 мільярдів - Держказначейство

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:19
 

За січень-вересень 2020 року Державна митна служба та Державна податкова служба перерахували до державного бюджету 591,9 млрд грн, що на 7 млрд грн менше планового показника. 

Відповідні оперативні дані оприлюднила Державна казначейська служба.

План надходжень від Держмитслужби не виконано на 33,4 млрд грн, в той час як податковою службо перевиконано на 26,3 млрд гривень. За 9 місяців ДПС відшкодувала ПДВ на загальну суму 104 млрд грн.

У вересні надходження до державного бюджету від податківців склали 31,6 млрд грн, що на 8,5 млрд грн перевищує плановий показник. В свою чергу надходження від Держмитслужби склали 27 млрд грн (+191 млн грн). Напередодні митниця повідомила про перевиконання вересневого плану на 1 млрд грн.

В Міністерстві фінансів пояснили що перевиконання надходжень від ДПС відбулось завдяки більшим ніж очікувалось надходженням від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору (+2,1 млрд грн) та податку на додану вартість (+5,2 млрд грн)

Нагадуємо:

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2020 року становив 51,2 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 57 млрд грн за плану в 100,8 млрд грн.

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня 2020 року становили 21,275 мільярда гривень, що вдвічі менше в порівнянні з показником на 1 вересня
Економічна правда

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Держказначейство

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