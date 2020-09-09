"Прикриття для грального бізнесу": Держтуризм застерігає від ухвалення законопроєкту щодо готельної галузі

Державне агентство розвитку туризму застерігає Верховну Раду від ухвалення законопроекту №2673 щодо готельної галузі.

Про це йдеться у заяві відомства передає Інтерфакс-Україна.

"Державне агентство розвитку туризму разом з туристичною спільнотою звертає увагу на ризики, які несе даний законопроект, вже ухвалений Верховною Радою на початку вересня у першому читанні. Він не вирішує системних проблем у галузі, навпаки – може принести хаос в роботу індустрії гостинності", - йдеться в заяві відомства.

Однією з проблем в Держтуризмі вважають спробу під визначення готель замість "підприємства" ввести поняття "суб'єкт господарювання" і надати право вести таку діяльність не тільки власникам, а й орендарям.

"Зокрема, це дозволить ФОПу взяти в оренду приміщення готелю. Враховуючи, що в час коронакризи готельний ринок не в найкращому стані, завантаженість готелів у містах лише 10-15%, це дозволить використовувати приміщення не за призначенням.

При цьому застаріла система категоризації дозволяє при виконанні формальних вимог отримати бажані "три зірки" для встановлення ігрових автоматів. Після цього засоби з розміщення закривають та перетворюються на "тризіркові ігрові зали", - нарікають у відомстві.

Друга проблема, на яку вказує агентство, стосується розвитку туристичної галузі України загалом.

"Зміни в законі "Про туризм" мають бути системними! Хочеться працювати ФОПом, мінімізувати сплату податків – залишайтесь гостьовими кімнатами, які є в рамках однієї будівлі, коли здають 5 ФОПів по 5 гостьових кімнат. Але це точно не може називатися готелем.

Бо готель – це послуги з проживання та комплекс інших послуг, які надаються однією юридичною особою.

І точно прозорі правила, в тому числі безготівкового розрахунку, зокрема для наших іноземних гостей. Закликаю народних депутатів при розгляді законопроекту №2673 зважити всі можливі ризики для туристичної галузі та іміджу України загалом", - наголошується в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що разом із Міністерством культури та інформаційної політики нині розробляють нові критерії категоризації готелів, щоб цей процес відбувався за європейським зразком, а законопроекти на кшталт №2673 "відштовхують на десятки років назад, використовуючи туристичну галузь для прикриття діяльності ігрового бізнесу, що нівелює всі спроби його виведення з тіні".

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Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2673 про внесення змін до закону "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

"За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. Ми усуваємо цю несправедливість, дозволяючи невеликим закладам офіційно називатися готелями і бути повноправними учасниками готельного ринку", - заявили у фракції "Слуга народу".

Відповідно до закону про легалізацію азартних ігор, зали ігрових автоматів можуть перебувати виключно в готелях категорії 3-5 "зірок" з 50 і більше номерами в Києві, 25 і більше номерами - в інших містах. Одна ліцензія дозволяє встановити 250 ігрових автоматів.

Депутати передбачили ряд обмежень щодо місцезнаходження залів ігрових автоматів - вони заборонені в населених пунктах, де проживає менше 10 тисяч населення, а також в безпосередній близькості до навчальних закладів, тобто на відстані менше 500 метрів від них.