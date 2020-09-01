Нардепи дозволять маленьким хостелам називатися готелями

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2673 про внесення змін до закону "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

За відповідний законопроєкт проголосував 251 народний депутат.

Ініціативою пропонується дозволити називати готелями невеликі установи, які надають готельні послуги і керуються ФОПами.

"За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. Ми усуваємо цю несправедливість, дозволяючи невеликим закладам офіційно називатися готелями і бути повноправними учасниками готельного ринку", - заявили у фракції "Слуга народу".

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, зміни виключають поняття "підприємство" з визначень "готель" і "готельна послуга" і замінюють його на "суб'єкт господарювання".

Крім того, заява на отримання категорії засобів розміщення зможуть подавати не тільки власники нерухомості, але і її користувачі.

За словами депутатів, такі зміни дозволять збільшити надходження до держбюджету і активізують готельний ринок.

Економічна правда