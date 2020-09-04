Шмигаль: На сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%

За тиждень програма іпотечного кредитування зросла на 1,5%, на сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 4 вересня.

"На сьогодні ставка за іпотекою вже доступна менш ніж під 10%. Це те, що обіцяли президент і уряд. Буквально зранку проводили нараду з банкірами: на 1,5% за тиждень зросла програма іпотечного кредитування в Україні загалом. Це стимулюючі фактори, які створюють додаткові робочі місця та розігрівають економіку", - зазначив Шмигаль.

Відповідаючи на питання народних депутатів, прем'єр-міністр відзначив, що підприємства приватної власності на сьогодні активно використовують урядові програми стимулювання малого та середнього бізнесу для погашення заборгованості по заробітній платі.

"І це якраз ті інструменти, які уряд і Верховна Рада надають бізнесу для можливості управляти процесом зменшення боргів по зарплаті зокрема", - сказав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, бо банківські ставки за іпотекою, які існували досі, – "просто непідйомні для багатьох українських сімей".

Президент Володимир Зеленський переконаний, що комерційні і державні банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних.

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Економічна правда