За карантин держава виплатила безробітним 7,5 мільярда, їх кількість припинила зростати

З 12 березня 2020 року виплачено 7,5 мільярда гривень допомоги по безробіттю. Зростання кількості зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості зупинилася.

Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко передає пресслужба відомства.

Повідомляється, що заборгованість по виплаті допомоги по безробіттю відсутня.

Також, станом на 3 вересня за програмою по частковому безробіттю виплачено 2,3 млрд грн. Фінансування здійснюється кожні 10 днів.

"Щоб підприємства не звільняли людей, ми запровадили програму так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів. Тим самим, нам вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці, а скористалися в пікові часи цією програмою", - зазначив Петрашко.

Нагадуємо:

З початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців, загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисяч громадян - це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

До 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

Економічна правда