Конкурент електросамокатів Bolt запустився ще в одному місті, ціна - 2 гривні за хвилину
Середа, 30 вересня 2020, 15:52
Компанія Kiwi запустила у тестовому режимі оренду електросамокатів у ще одному місті після Києва - Львові.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Повідомляється, що вартість оренди становитиме 15 грн за розблокування та 2 грн/хвилина.
Орендувати електросамокати так само треба буде через додаток на смартфоні.
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Нагадуємо:
У Києві почав роботу сервіс прокату електросамокатів Kiwi - при цьому, ціни майже удвічі нижчі, ніж у головного конкурента Bolt.
Економічна правда
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