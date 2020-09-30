Конкурент електросамокатів Bolt запустився ще в одному місті, ціна - 2 гривні за хвилину

Компанія Kiwi запустила у тестовому режимі оренду електросамокатів у ще одному місті після Києва - Львові.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Повідомляється, що вартість оренди становитиме 15 грн за розблокування та 2 грн/хвилина.

Орендувати електросамокати так само треба буде через додаток на смартфоні.

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Нагадуємо:

У Києві почав роботу сервіс прокату електросамокатів Kiwi - при цьому, ціни майже удвічі нижчі, ніж у головного конкурента Bolt.

Економічна правда



