Рада повернула "пакункам малюка" натуральну форму

Верховна Рада на засіданні 30 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №3006а "Про внесення змін до ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", який передбачає надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Документ підтримали 264 нардепи.

За словами авторів законпроєкту, документ має повернути "пакунку малюка" натуральну форму - батькам у не більш ніж 30-денний термін із моменту народження дитини надаватимуть набір товарів першої необхідності на безоплатній основі.

Нагадаємо:

72 народних депутати подали законопроєкт, який забороняє видавати "пакунки малюка" породіллям у грошовому еквіваленті замість натуального.

Нещодавно Уряд підтримав пілотний проект Мінсоцполітики, який передбачає, що замість "пакунку малюка" батьки можуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Напередодні керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через закупівлю пакунків малюка з очікуваною вартістю 1,2 мільярда гривень. Аукціонні торги щодо цього лоту ще не відбулися.

"Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону", - пояснює керівник ЦЗО.

Заступник міністра соціальної політики Євген Котик сказав, що гроші, які батьки отримують замість "пакунку малюка" вони зможуть витратити лише за призначенням.

Дитячий фонд ООН закликає Уряд зберегти "пакунки малюка", які нещодавно замінили грошовими виплатами.

У організації підкреслюють, що програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.