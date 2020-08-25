У Раді виступили проти монетизації "пакунку малюка"

72 народних депутати подали законопроєкт, який забороняє видавати "пакунки малюка" породіллям у грошовому еквіваленті замість натуального.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

Депутати вважають, що на монетизацію "пакунка" неможливо придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості.

"За два роки кількість предметів в пакунку зросла в 2,5 рази. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

..аналітика ЮНІСЕФ підтверджує: вартість товарів із пакунку малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7000 грн)", - пише Кравчук.

Також Кравчук наводить дані опитування ЮНІСЕФ, згідно якого позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів "пакунка" вдалося істотно заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.

"Як заступник голови профільного Комітету гарантую, що після завершення строку внесення альтернативних законопроектів, ми якнайшвидше розглянемо 3006а з тим, щоб українські родини були забезпечені пакунками малюка", - резюмує Кравчук.

Нагадаємо:

Нещодавно Уряд підтримав пілотний проект Мінсоцполітики, який передбачає, що замість "пакунку малюка" батьки можуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Напередодні керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через закупівлю пакунків малюка з очікуваною вартістю 1,2 мільярда гривень. Аукціонні торги щодо цього лоту ще не відбулися.

"Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону", - пояснює керівник ЦЗО.

Заступник міністра соціальної політики Євген Котик сказав, що гроші, які батьки отримують замість "пакунку малюка" вони зможуть витратити лише за призначенням.

Дитячий фонд ООН закликає Уряд зберегти "пакунки малюка", які нещодавно замінили грошовими виплатами.

У організації підкреслюють, що програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.